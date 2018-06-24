РИАМО - 24 июн. В парке футбола на Красной площади в столице для болельщиков организуют дни Перу, Нигерии и Мексики с национальными танцами, барабанным шоу и игрой в футбол, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Парк футбола на Красной площади приглашает на тематические праздники, посвященные разным странам - участницам чемпионата мира. 24 июня с 17:00 до 22:00 здесь устроят день Перу с игрой на национальных инструментах и традиционными танцами. Для гостей выступят коллективы La Patronal и Elenco Nacional de Folclore, а также DJ Shushupe», - говорится в сообщении.

Также 25 июня в 13:00 на площади начнется товарищеский матч болельщиков из Германии, Франции, Дании и России. А c 16:30 до 19:30 барабанным шоу отметят день Нигерии.

День Мексики проведут 29 июня. В программе заявлен мини-турнир благотворительного фонда.

Парк футбола, посвященный чемпионату мира, открылся на Красной площади 21 июня. До конца мундиаля здесь будут проходить мастер-классы, автограф-сессии звезд футбола, трансляции футбольных матчей и розыгрыши призов.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.