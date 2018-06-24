РИАМО - 24 июн. Футболисты сборной Германии в меньшинстве на пятой добавленной минуте второго тайма вырвали победу у Швеции, матч завершился со счетом 2:1, сообщает Газета.ru.

На стадионе «Фишт» (Сочи) встретились национальные команды Германии и Швеции. После поражения от сборной Мексики (0:1) в стартовом туре мундиаля немцам необходимо было побеждать, а скандинавов вполне устраивала и ничья.

«Но первыми забили именно шведы. <…> Германия стала атаковать с удвоенной энергией. В начале второго тайма немцам все же удалось сравнять счет. Марко Ройс удачно замкнул прострел в штрафную. На 95-й минуте Тони Кроос после розыгрыша стандарта мощно пробил по воротам с острого угла. Этот выстрел спас Германию от позора и принес ей долгожданную победу - 2:1», - говорится в сообщении.

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон отметил, что это самая жестокая концовка матча в его карьере.

«Впрочем, ситуация в группе по-прежнему очень запутанная, у нас есть шансы пройти дальше», - добавил Андерссон.

Ситуация в группе F обострилась до предела. Мексика набрала шесть очков, но не гарантировала себе попадание в плей-офф. Если они проиграют Швеции, а немцы обыграют Корею, то сразу у трех команд будет равное количество баллов. Выход из группы будет определяться только по дополнительным показателям.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.