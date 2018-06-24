РИАМО - 24 июн. На территории Московской области за прошедшие сутки зарегистрировали 15 пожаров, к их тушению привлекли 133 человека личного состава, сообщается в субботу на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Пожаров - 15. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 133 человека, 38 единиц техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 17 раз, при этом спасли 25 человек. Также было зафиксировано два происшествия на водных бассейнах.