РИАМО - 24 июн. В воскресенье в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, воздух прогреется до плюс 29 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться в теплом секторе циклона, во второй половине дня влияние атмосферного фронта с юго-запада. При облачной погоде с прояснениями пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, град. Максимальная температура воздуха в Москве - 27-29, по области - 24-29 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер ожидается юго-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, местами возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

Синоптики отмечают, что в Московском регионе ожидаются не самые благоприятные условия: вновь не обойдется без грозовых дождей и порывистого ветра. Но температура воздуха понизится и станет вполне комфортной.

«Люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы могут негативным образом отреагировать на отдельные возмущения магнитного поля Земли. А грозы и порывистый ветер не только у людей с психо-эмоциональными нарушениями, но даже и у здоровых могут вызывать чувство беспричинной тревоги, расстройство сна», - заключается в материале.