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Москвы и Подмосковья Фото Как прошел Московский выпускной в Парке Горького в 2018 году вчера в 23:01 | Обновлено сегодня в 10:31
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РИАМО
, Николай Корешков
В ночь с 23 на 24 июня в Парке Горького в шестой раз прошел Московский выпускной — 2018.
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РИАМО
, Николай Корешков
Ежегодно в Московском выпускном принимают участие тысячи школьников и студентов колледжей, для которых этот праздник становится символичным переходом на новый уровень.
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РИАМО
, Николай Корешков
С 1 марта до 1 июня Департамент культуры собирал заявки на участие в Московском выпускном 2018 в Парке Горького, и совсем скоро юноши в парадных костюмах
и девушки в великолепных платьях перейдут на символический «новый уровень».
©
РИАМО
, Николай Корешков
С одной стороны «Новый уровень» — это очередной этап в компьютерных играх, связанный с усовершенствованием и повышением навыков, с другой — это переход бывших школьников во взрослую жизнь.
©
РИАМО
, Николай Корешков
Праздничный концерт, танцевальный марафон и тематические зоны по разным направлениям ждали гостей шестого московского выпускного в Парке Горького.
©
РИАМО
, Николай Корешков
Хедлайнерами концерта, который прошел на главной сцене парка, стал Feduk и Мот.
©
РИАМО
, Николай Корешков
Выпускники выбрали их сами в ходе голосования в проекте «Активный гражданин». Также здесь выступили T-killah, Юля Паршута, Дмитрий Маликов, Жак Энтони, Ханна и многие другие.
©
РИАМО
, Николай Корешков
На Фонтанной площади состоялся танцевальный марафон «Дай пять — выпускной».
©
РИАМО
, Николай Корешков
Затем Парк Горького превратился в огромный танцпол, где выпускники смогли танцевать до самого утра под любимые треки в исполнении известных диджеев.
©
РИАМО
, Николай Корешков
Кроме того, в парке было семь интерактивных зон.
©
РИАМО
, Николай Корешков
На площадке «Харизма» выступили артисты уличных театров, прошли мастер-классы по ораторскому искусству и работе с телесуфлером, а музыканты вместе со школьниками исполнили песни разных лет.
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: выпускной в Парке Горького в Москве
©
РИАМО
, Николай Корешков
В тематической зоне «Интеллект» ребята решали головоломки, играли в крокет на траве, участвовали в занимательной викторине и смотрели стимпанк-шоу.
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: выпускной в Парке Горького в Москве
©
РИАМО
, Николай Корешков
На площадке «Ловкость» представили фотозону «Компьютерная игра». На интерактивных точках площадки пройшли популярные командные игры.
©
РИАМО
, Николай Корешков
В зоне «Восприятие» выпускники смогли принять участие в мастер-классе по игре на барабанах, а также проверить знания иностранных языков и популярных маршрутов столицы.
©
РИАМО
, Николай Корешков
На локации «Выносливость» гостей ждали множество испытаний и высокоинтенсивная тренировка. Тут же можно было почувствовать себя настоящим граффити-художником, нарисовав собственный арт-объект.
©
РИАМО
, Николай Корешков
Интерактивные площадки зоны «Сила» посвятили спорту — футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису.
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: выпускной в Парке Горького в Москве
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: выпускной в Парке Горького в Москве
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: выпускной в Парке Горького в Москве
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: выпускной в Парке Горького в Москве
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: выпускной в Парке Горького в Москве
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: выпускной в Парке Горького в Москве
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