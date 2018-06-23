РИАМО - 23 июн. В субботу в парке культуры и отдыха имени Горького проходит празднование общегородского выпускного, на нем ожидается свыше 23 тысяч выпускников, сообщил журналистам в субботу руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

«Московский выпускной стартовал. Стартовал очень звучно. Всего мы ожидаем, и у нас зарегистрировалось 23128 человек. Каждый выпускник имеет индивидуальный браслет с информацией о нем, по которому производится проход сюда», - сказал Кибовский.

По его словам, к настоящему времени в парк пришли уже более 4 тысяч выпускников. Все ребята прибывают организованно классами вместе со своими классными руководителями, поэтому этот праздник не только для ребят, но и для учителей тоже. Всего у нас 544 автобуса будут доставлять ребят сюда.

Руководитель департамента уточнил, что праздничная программа рассчитана ‪до 6 утра. При подготовке программы учитывалось мнение выпускников. Было получено 12 тысяч предложений. В парке Горького дежурят 500 национальной гвардии, более 200 сотрудников полиции и 160 охранников самого парка.

«Мы здесь обеспечиваем безопасность. Здесь дежурят четыре бригады скорой помощи, одна бригада центра экстренного реагирования. <…> Проводимый праздник является самым безопасным мероприятием в Москве», - добавил Кибовский.

Он также выразил надежду на то, что у ребят будет хорошее настроение. Девиз праздника «Новый уровень» позволит им запомнить этот переход на новый уровень своей жизни в самом радостном свете.

Центральный вход в парк Горького декорирован в стилистике мероприятия. Сам парк разделен на восемь тематических зон. Также для удобства здесь установили информационные табло. На фонтанной площади парка разместили фотозоны, где выпускники делают совместные с классами фотографии.

С 22:00 на главной сцене праздника выступят Мот, Ида Галич, Клава Кока, Миша Марвин, Feduk, T-Killah и другие исполнители. По традиции артистов концертной программы выбрали сами выпускники, приняв участие в голосовании в проекте «Активный гражданин». На Фонтанной площади с 22:00 выступят DJ Groove, Александр Панайотов, IOWA, Burito, «Винтаж».

В парке дежурят сотрудники правоохранительных органов, обеспечивающие правопорядок. В связи с праздником улица Ильинка во вторую половину дня субботы стала пешеходной, ее полностью перекроют до 07:00 24 июня.

Кроме того, с 06:00 субботы партерная часть парка Горького закрыли из-за приемки территории к выпускному. В 2018 году из московских школ выпускаются более 53 тысяч одиннадцатиклассников.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием учебы в школе и пожелал им не ограничиваться лайками в соцсетях, а дерзать и действовать ради будущего прорыва.