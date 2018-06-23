РИАМО - 23 июн. Участок улицы Электродной на востоке Москвы стал двусторонним после ввода новой схемы движения, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«С субботы участок улицы Электродная (от 3-го Плехановского переулка до шоссе Энтузиастов) стал двусторонним. Выделенная полоса на этом участке сохранена без изменений», - говорится в сообщении.

Изменение схемы движения не только улучшит связность, но и снизит транспортную нагрузку на улице Плеханова.

Водителей просят быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.