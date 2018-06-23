РИАМО – 23 июн. В театре имени Маяковского опровергли информацию о том, что актриса Анна Ардова была прооперирована в Москве из-за тяжелой болезни, она проходит плановое обследование, передает РИА Новости.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что в одной из столичных больниц Ардовой экстренно провели операцию на почке, связанную с тяжелой болезнью.

«Несмотря на то, что юбилейный сезон театра закрывается 28 июня, спектаклей с участием Ардовой на этой неделе нет. В репетициях она тоже не задействована, поэтому и решила пройти плановое лечение сейчас», - сказала пресс-атташе театра Олеся Вартанова.

Анна Ардова родилась в 1971 году в Москве в семье актера и режиссера Бориса Ардова и актрисы московского ТЮЗа Миры Ардовой. В кино Ардова впервые снялась в 1983 году в возрасте 12 лет в картине «Если верить Лопотухину». Известность получила благодаря скетчкому «Женская лига» на ТНТ, в котором снималась пять сезонов с 2006 по 2009 годы.

В 2009 году ей предложили главная роль в шоу «Одна за всех» на телеканале «Домашний». В 2010 году Ардова получила премию «ТЭФИ» за лучшую женскую роль в этом проекте.