РИАМО - 23 июн. Более 200 выпускников Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого получили дипломы об окончании военного вуза, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа Балашиха.

Поздравить выпускников приехали командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев, начальник Военной академии имени Петра Великого генерал-лейтенант Сергей Сивер, глава Балашихи Сергей Юров, епископ Балашихинский Николай, а также родители и родственники молодых офицеров. Среди них 120 лейтенантов, 23 адъютантов и 90 офицеров-слушателей.

«Уважаемые выпускники, в стенах академии вы получили знания, которые стали фундаментальной основой вашей службы. Блеск ваших звезд на новых погонах кажется особенно ярким, потому что впереди у вас замечательное будущее», - обратился к выпускникам Каракаев.

Он добавил, что все выпускники академии назначены на различные должности боевых воинских частей Ракетных войск стратегического назначения. По словам Сергея Каракаева, молодые офицеры полностью готовы к выполнению дальнейших задач.

По словам Юрова, выпускники военной академии имени Петра Великого являются образцом профессионализма и опорой вооруженных сил России.

«Мы гордимся, что одно из старейших и крупнейших военно-учебных заведений России располагается на территории Балашихи. Это отличный пример для сегодняшних выпускников школ нашего округа. Им есть на кого равняться и к чему стремиться. От всей души поздравляю всех выпускников академии с праздником», - сказал Юров.

Он пожелал им достойно служить Родине и мирного неба над головой.

Во время мероприятия выпускникам вручили дипломы, а также нагрудные знаки тем военнослужащим, которые окончили академию с отличием. После чего Балашихинский епископ благословил молодых офицеров. Выпускников поздравила балетная группа ансамбля песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения «Красная звезда». Гости праздника увидели уникальный плац – парад с демонстрацией виртуозных приемов обращения с оружием. Завершилось мероприятия тождественным прохождением подразделений Военной академии.

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого создана в 1820 году по Указу Великого князя Михаила Романова. В 2018 году в академии состоялся 186-й выпуск офицеров. Здесь готовят офицерские кадры с высшей военной оперативно-тактической и военно-специальной подготовкой. В 2015 году Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого переехала из Москвы в Балашиху.