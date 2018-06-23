РИАМО - 23 июн. Менее часа потребовалось болельщикам после матча чемпионата мира по футболу Бельгия-Туниск со столичного стадиона «Спартак», около 40 тысяч человек воспользовались метро, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

В субботу на стадионе «Спартак» прошел матч чемпионата мира по футболу между сборными Бельгии и Туниса. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу бельгийцев.

«Мы побили собственный рекорд. В выходной день московский транспорт на 20 минут быстрее справился с перевозкой, болельщики разъехались за 55 минут. Пассажиропоток в метро, электричках, бесплатных шаттлах и такси после матча на стадионе «Спартак» составил 46 тысяч человек. Это и болельщики, и москвичи, которые пользовались транспортом в то же время», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он уточнил, что 38 тысяч человек уехали на метро, 3 тысячи - на пригородных электропоездах, около 4 тысяч воспользовались бесплатными шаттлами S3 до метро «Сокол» и S4 до аэропорта «Шереметьево». Аккредитованные такси перевезли 1,1 тысячи пассажиров.

«Мы стараемся, чтобы пассажирам было комфортно. Метро как всегда готово встретить болельщиков. В вагонах и на станциях - комфортная температура. На стойках «Живое общение» на 13 станциях метро и пяти станциях МЦК пассажирам раздают воду. Ждем болельщиков следующего матча, который пройдет на стадионе «Лужники», - добавил Ликсутов.

Следующий матч в Москве состоится 26 июня в 17:00 на стадионе «Лужники», сыграют команды Дании и Франции.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.