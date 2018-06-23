РИАМО - 23 июн. Сотрудники правоохранительных органов не зафиксировали в Москве серьезных нарушений на матче чемпионата мира по футболу Бельгия-Тунис, сообщается на сайте столичного главка МВД России.

В субботу на стадионе «Спартак» прошел матч чемпионата мира по футболу между сборными Бельгии и Туниса. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу бельгийцев. На стадионе собралось 44,19 тысячи зрителей.

«Сотрудники правоохранительных органов во взаимодействии с организаторами мероприятия приняли необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан при проведении футбольного матча», - говорится в сообщении.

Нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.