РИАМО – 23 июн. Посетители музея «Москва-Сити» смогут посмотреть матчи чемпионата мира по футболу на высоте более 200 метров, передает в субботу Федеральное агентство новостей.

«В музейном баре «Высотка» вместимостью около 70 человек, расположенном в комплексе «Москва-Сити», можно посмотреть матчи чемпионата мира по футболу», - говорится в сообщении.

Также после матчей каждый желающий сможет посетить музей «Москва-Сити», который расположен на высоте 215 метров, там находится интерактивная экспозиция, посвященная истории высотного строительства столицы и созданию центра.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.