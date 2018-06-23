РИАМО - 23 июн. Мужчина пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия на МКАД, с места аварии его эвакуировал экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

По его словам, экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел на 31 километр МКАД, где произошло ДТП, в котором сильно пострадал мужчина.

«С места аварии экипаж эвакуировал пострадавшего с различными травмами в лечебное учреждение Москвы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в полете пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада.