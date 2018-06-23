РИАМО - 23 июн. Столичные выпускники прибывают в парк культуры и отдыха имени Горького, где сегодня пройдет празднование общегородского выпускного, передает в субботу корреспондент РИАМО.

Нарядные юноши и девушки начинают прибывать на общегородской выпускной. Многие выпускники приезжают на праздничное мероприятие на автобусах.

Центральный вход в парк декорирован в стилистике мероприятия. На нем одиннадцатиклассников встречают экраны, где транслируются видеопоздравления от известных людей. У парка дежурят сотрудники правоохранительных органов, обеспечивающие правопорядок.

С 22:00 на главной сцене праздника выступят Мот, Ида Галич, Клава Кока, Миша Марвин, Feduk, T-Killah и другие исполнители. По традиции артистов концертной программы выбрали сами выпускники, приняв участие в голосовании в проекте «Активный гражданин». На Фонтанной площади с 22:00 выступят DJ Groove, Александр Панайотов, IOWA, Burito, «Винтаж».

На выпускной школьников доставят более 500 автобусов.

В связи с праздником улица Ильинка во вторую половину дня субботы стала пешеходной, ее полностью перекроют до 07:00 24 июня.

Кроме того, с 06:00 субботы партерная часть парка Горького закрыли из-за приемки территории к выпускному.

В 2018 году из московских школ выпускаются более 53 тысяч одиннадцатиклассников. Для участия в празднике в парке Горького зарегистрировались более 19 тысяч выпускников из 312 школ. Тема выпускного в этом году звучит как «Новый уровень».

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием учебы в школе и пожелал им не ограничиваться лайками в соцсетях, а дерзать и действовать ради будущего прорыва.