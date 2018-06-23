РИАМО – 23 июн. В Ростове закончился матч чемпионата мира по футболу между сборными Мексики и Южной Кореей со счетом 2:1, передает РЕН ТВ.

«Сборная Мексики одержала вторую победу на чемпионате мира по футболу — 2018. Мексиканцы оказались сильнее команды Южной Кореи», - говорится в сообщении.

Матч проходил на стадионе «Ростов Арена». В составе победителей голы забили Карлос Вела (26-я минута, пенальти) и Хавьер Эрнандес (66). Южнокорейцы смогли распечатать ворота Гильерме Очоа только в добавленное время второго тайма. Мяч забил Сон Хын Мин (90+3).

Таким образом, сборная Мексики набрала шесть очков и практически гарантировала себе выход в 1/8 финала ЧМ. Южная Корея, проиграв два матча, потеряла шансы на выход из группы F.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.