РИАМО - 23 июн. Главное управление МЧС России по Москве через СМС предупредило жителей города о грозе и сильных порывах ветра до 18 метров в секунду в субботу.

В Подмосковье и Москве в субботу объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы, сильных порывов ветра и высокой пожароопасности.

«Росгидромет: с 16:30 и до конца суток 23 июня ожидаются дождь, грозы, возможен град, при грозе порывы ветра до 18 метров в секунду», - говорится в сообщении.

МЧС рекомендует быть более внимательными и осторожными.