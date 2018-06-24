РИАМО - 24 июн. На главной сцене Лианозовского парка в воскресенье в 12:00 пройдет экологический фестиваль «Зеленый зонт», все желающие могут принять участие в фотовыставке, говорится в сообщении пресс-службы парка.

«В программе фестиваля: экологический квест, мастер-классы (оригами, граффити, рисование), кросс-фит тренировка, танцевальный мастер-класс для молодежи, танцевальный мастер-класс в рамках проекта «Московское долголетие»», – говорится в сообщении.

Также гостей ждут экологический лекторий, благотворительный сбор вещей для последующей переработки, концерт «Голос лета» с участием ведущих творческих коллективов домов культуры Москвы.

Каждый сможет принять участие в уникальной фотовыставке фестиваля «Зеленый зонт» – на выставку принимаются фотографии экологической тематики (преимущественно пейзажи) разных регионов нашей страны.

Количество работ от каждого участника не ограничено. Каждая работа должна быть подписана: название работы и регион, запечатленный на фотографии. Формы регистрация на фотовыставку и на квест – на сайте Лианозовского парка: http://liapark.ru/ekologicheskij-festival-zelyonyj-zont.