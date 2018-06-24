РИАМО - 24 июн. В подмосковных Бронницах во время праздничного концерта, посвященного дню рождения футболиста сборной Аргентины Лионеля Месси, гости смогут попробовать 150-килограммовый торт с шоколадной фигурой футболиста в полный рост.

В Бронницах 24 июня отметят день рождения нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. Футболисту исполнится 31 год. Подмосковный город тщательно подготовился к этому событию и придумал подарок для спортсмена.

В честь дня рождения звезды мирового футбола на нижней эстраде озера Бельское состоится праздничный концерт-поздравление с участием самодеятельных и профессиональных коллективов и солистов. В завершающей части мероприятия мастера кондитерского дома «Алтуфьево» презентуют гостям праздника грандиозный 150-килограммовый торт, в центре которого будет размещена 170-сантиметровая шоколадная фигура - копия футболиста в натуральную величину.

Также будет установлен огромный самовар с горячим чаем, который смогут выпить все желающие. Что касается самого подарка – это будет гжельский сувенир с символикой чемпионата, изготовленный по индивидуальному эскизу. В общей сложности на празднике ожидается не менее тысячи гостей.

Администрация городского округа отправила письмо с программой мероприятий в оргкомитет FIFA. Письмо находится на рассмотрении.

На время проведения чемпионата мира по футболу FIFA-2018 сборная Аргентины остановилась в Бронницах. Команда живет и готовится к матчам мундиаля на базе СДЮСШОР имени Сыроежкина.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.