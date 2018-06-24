РИАМО - 24 июн. Врачи ответят на вопросы гостей ВДНХ в Москве о наркомании, алкоголизме и курении в рамках мероприятия «За жизнь без наркотиков!», которое состоится в воскресенье, сообщается на сайте Московского научно-практического центра наркологии.

Городской департамент здравоохранения проводит цикл мероприятий для популяризации здорового образа жизни и отказа от наркотиков и алкоголя. Они приурочены к Международному дню борьбы с наркоманией, который отмечают 26 июня.

«Двадцать четвертого июня с 10:00 до 17:00 на площади Промышленности ВДНХ состоится мероприятие «За жизнь без наркотиков!». В этот день на открытой площадке расположатся шатры здоровья, где врачи ответят на вопросы о наркомании, алкоголизме, курении и здоровом питании», – говорится в сообщении.

Также можно будет пройти тестирование на уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе, пообщаться с наркологами, терапевтами, эндокринологами и другими специалистами.

Кроме того, получить консультацию можно круглосуточно по номеру горячей линии Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения: 8(495)709-64-04.