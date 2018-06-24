РИАМО - 24 июн. Расписание нескольких электропоездов на участке «Берендино – Ильинский Погост» Большого кольца Московской железной дороги изменится с воскресенья в связи с плановым ремонтом путей, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«С 24 июня по 7 июля (кроме 1 июля) на перегоне «Берендино – Ильинский Погост» Большого кольца Московской железной дороги (БМО) железнодорожники продолжат плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности перевозок», – говорится в сообщении.

Ремонт пройдет по технологии «закрытый перегон», которая предполагает временное закрытие ремонтируемого участка для движения поездов. Диспетчеры разработали специальный график, с помощью которого во время работ движение поездов будет осуществляться по одному пути в реверсивном режиме – поезда будут поочередно пропускаться в обе стороны.

«Обращаем внимание пассажиров, что в дни ремонта на участках «Егорьевск-2 – Куровская», «Воскресенск – Куровская» и «Воскресенск – Егорьевск-2» с рейсов будут сняты некоторые пригородные поезда. На все время проведения ремонта несколько электричек проследуют по измененному графику: будут отправляться и прибывать в конечный пункт раньше или позже установленного расписания», – говорится в сообщении.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к ремонтным работам и внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru).