РИАМО - 23 июн. Общественные слушания по вопросам благоустройства общественных территорий прошли в подмосковном Волоколамске, с жителями обсудили варианты архитектурно-художественной подсветки, а также планы работ с пешеходной зоной, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В мероприятии приняли участие представители администрации муниципалитета, местных общественных организаций и активные жители города.

«Обсуждались планы по благоустройству сквера, расположенного рядом с Дворцом спорта «Лама», обустройству пешеходной зоны, прилегающей к железнодорожному вокзалу и варианты архитектурно-художественной подсветки Волоколамского Кремля. Все эти мероприятия входят в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы», - говорится в сообщении.

Как отметил глава Волоколамского района Андрей Вихарев, комментарии и предложения жителей очень важны при формировании планов по благоустройству. Подобные встречи позволяют понять, что люди хотят видеть на улицах своего города и найти общий компромисс для дальнейшего создания условий, где каждому будет комфортно.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгения Хромушина, в рамках программы по формированию современной городской среды в муниципалитете в этом году запланировано комплексное благоустройство не менее 11 дворовых территорий, где будут установлены новые детские площадки, оборудованы парковочные карманы, проведено комплексное озеленение, установлены информационные стенды, оборудованы контейнерные площадки для ТБО, организовано освещение.

«Программа охватит дворовые территории, расположенные, как в Волоколамске, так и в сельских поселениях. Кроме этого, по программе губернатора «Наше Подмосковье» будут установлены еще четыре современных детских игровых комплекса общей площадью 1,8 тысячи квадратных метров. По программе «Мой Подъезд» запланирован ремонт 400 подъездов. Будут также отремонтированы 35 многоквартирных домов, в том числе кровли, фасады, внутренние инженерные коммуникации. Всего на эти цели предусмотрены средства в размере более 440 миллионов рублей», - сказал Хромушин.

В этом году в Московской области будет благоустроено 1,44 тысячи дворовых территорий, 140 общественных территорий, 64 из них знаковые, включая 23 сквера, шесть набережных, четыре площади, шесть зон отдыха и 25 пешеходных зон.

Губернатор лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел.