РИАМО – 23 июн. Бывший вратарь сборной Мексики Хорхе Кампос прокомментировал игру голкипера сборной России Игоря Акинфеева на чемпионате мира по футболу, передает в субботу Газета.ru

«Это хороший вратарь. В плане защиты сборная России довольно сильна. Я работал в прошлом году на матче Кубка конфедераций, в котором встречались Мексика и Россия. Мы победили тогда, но вы были хороши. Да, Ирвин Лосано забил немного смешной мяч после выхода Акинфеева, но в футболе такое бывает. Ты никогда не знаешь, что произойдет», — заявил Кампос.

В двух играх на мундиале вратарь московского ЦСКА пропустил один мяч — в игре с Египтом с пенальти.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.