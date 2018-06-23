РИАМО – 23 июн. Легенда сборной Мексики Хорхе Кампос рассказал о знакомстве с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым, передает в субботу Газета.ru

«Кстати, я знаком с Черчесовым — играл с ним много лет назад, мы ведь оба были вратарями. Это хороший наставник. Он проделал большую работу и сумел создать единый коллектив. К тому же если тренер был голкипером, то он может во многом помочь вратарю и защите. Надеюсь, что вы пройдете как можно дальше. И пусть Мексика встретится с вами в финале», — заявил Кампос.

Подопечные Черчесова одержали победы над Саудовской Аравией и Египтом. Таким образом, сборная России досрочно обеспечила выход в 1/8 финала.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.