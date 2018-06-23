РИАМО - 23 июн. Гроза с дождем и градом, а также ветров с порывами до 18 метров в секунду ожидается в Москве в ночь на 24 июня, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

«По прогнозу синоптиков (Росгидромет), на территории города Москвы прогнозируется температура воздуха ночью с 23 июня на 24 июня 18-20 градусов, днем 24 июня 25-27 градусов. Облачно с прояснениями. Ночью местами кратковременный дождь, гроза. Днем дождь, местами сильный, гроза, град. Ветер южный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы 13-18 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Опасные метеорологические явления: не прогнозируются. Неблагоприятные природные явления: днем местами сильный дождь, гроза, град. Ночью гроза, в течении суток при грозе порывы ветра 13-18 метров в секунду.

На территории Москвы на 24 июня прогнозируются ЧС не выше локального и местного уровня.

В Подмосковье и Москве в субботу объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы, сильных порывов ветра и высокой пожароопасности.