РИАМО - 23 июн. В Москве болельщики чемпионата мира по футболу смогли уехать со стадиона «Спартак» всего за один час, что стало рекордным показателем, сообщается в Twitter-аккаунте Московского транспорта.

В субботу на стадионе «Спартак» прошел матч чемпионата мира по футболу между сборными Бельгии и Туниса. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу бельгийцев. На стадионе собралось 44,19 тысячи зрителей.

«У нас новый рекорд! Сегодня все болельщики уехали со стадиона всего за час», - говорится в сообщении.

Ранее в аккаунте сообщалось, что метро Москвы как всегда готово встретить болельщиков. В вагонах и на станциях комфортная температура, а на стойках «Живое общение» можно бесплатно получить воду. Поезда по Таганско-Краснопресненской линии ходят с уменьшенными интервалами.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.