РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июн. В поселении Красково подмосковных Люберец могут установить искусственные неровности во дворах домов на улице Карла Маркса, об этом попросила местная жительница, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Люберец отправила через портал «Добродел» просьбу установить искусственные неровности во дворах домов №№117/12, 117/13 и 117/14 на улице Карла Маркса в поселении Красково. По ее словам, через данные дворы регулярно проезжают на большой скорости автомобили, жители рискуют своей безопасностью.

«В ответ на Ваше обращение, поступившее на интернет-портал правительства Московской области «Добродел», сообщаем: ранее администрация обустроила искусственную дорожную неровность (ИДН) вблизи дома №117/12 на улице Карла Маркса. Дорога, проходящая между домами №117/12 и №№117/12, 117/14, относится к придомовой территории данных домов. Решение вопроса об обустройстве ИДН относится к компетенции общего собрания собственников жилья», - сообщил замглавы администрации Люберец Эдуард Сигалов.

Он отметил, что на собрании необходимо вести протокол. Большая часть собственников должна проголосовать за установку ИДН. Нужно определить порядок и форму финансирования работ. Протокол собрания надо предоставить для рассмотрения управляющей компании АО «Комбинат ЖКХ и благоустройства поселка Красково».

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли их проблема. Если она не решена, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.