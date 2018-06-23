РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 июн. Более 600 тысяч рублей могут потратить на санитарную обрезку и вырубку деревьев в подмосковных Котельниках, сообщается на сайте госзакупок.

По данным технического задания, опубликованного на сайте, центр закупок Котельников разместил заявку на санитарную обрезку и вырубку деревьев в городском округе. Начальная (максимальная) цена контракта – 680 267,86 рублей. Источник финансирования – бюджет Московской области на 2018 год.

В рамках контракта необходимо будет выполнить работы по планированию ландшафта. Все сухие деревья вырубят, также обрежут выступающие ветки деревьев там, где они будут мешать.