РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июн. В подмосковных Люберцах могут потратить 2,5 миллиона рублей на ремонт малого спортзала и пищеблока в гимназии №24, сообщается на сайте госзакупок.

По данным технического задания, опубликованного на сайте, администрация городского округа Люберцы разместила заявку на выполнение работ по ремонту малого спортивного зала и пищеблока в здании гимназии №24. Начальная (максимальная) цена контракта – 2,5 миллиона рублей. Источник финансирования – местный бюджет.

В рамках контракта нужно будет провести строительные работы в нежилых зданиях и сооружениях.

Гимназия №24 городского округа Люберцы находится по адресу: улица Красногорская, дом №3.