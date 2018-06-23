РИАМО - 23 июн. Легендарный мексиканский вратарь Хорхе Кампос поделился впечатлениями от России во время чемпионата мира по футболу и отметил хорошую организацию мундиаля, сообщает Газета.ru.

«Я приезжал в Россию в прошлом году - работал в Санкт-Петербурге и в других городах, так что вашу страну в принципе знаю. Она быстро меняется - не сравнить с тем, что было даже пять лет назад. Теперь Россия намного красивее! Местные жители очень внимательно относятся к нам», - сказал Кампос.

Он подчеркнул, что атмосфера сейчас в России превосходная - кругом все счастливы, поскольку сборная-хозяйка уже квалифицировалась в плей-офф.

«Хотелось бы отметить и организацию мундиаля: очень хороший проход на стадионы, особенная забота об иностранцах, арены заполнены на всех играх... Похоже, что все люди из разных стран здесь едины. Россияне хорошо заботятся обо всех», - добавил Кампос.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.