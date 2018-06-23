РИАМО - 23 июн.Московское областное отделение партии «Родина» выдвинуло кандидатом на пост губернатора Подмосковья экс-депутата Госдумы Максима Шингаркина, сообщил РИАМО в субботу председатель регионального отделения партии Алексей Звягин.

«Сегодня состоялась конференция, на которой выдвинули (кандидата на выборы губернатора Подмосковья - ред.) Шингаркина», - сказал Звягин.

Седьмого июня 2018 года постановлением Московской областной думы №2/54-П выборы губернатора Подмосковья назначены на 9 сентября 2018 года.

Выдвижение кандидатов на должность губернатора Московской области осуществляется в период с 7 июня по 27 июня. Правом выдвижения кандидатов обладают исключительно избирательные объединения, выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения законом не предусмотрено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подал заявление в Мособлизбирком о согласии баллотироваться на пост главы региона. Воробьев является кандидатом от партии «Единая Россия». Аналогичное заявление подали заместитель председателя Московской областной думы, руководитель фракции «Справедливая Россия» Игорь Чистюхин и политик Борис Надеждин от «Партии Роста». Также кандидат от Московского областного отделения партии «Альянс зеленых» Лилия Белова подала заявление в Мособлизбирком для выдвижения на должность губернатора региона.

Заявления в Мособлизбирком также подали заместитель председателя Московской областной думы, руководитель фракции ЛДПР Кирилл Жигарев, зампред регионального парламента, кандидат от КПРФ Константин Черемисов, муниципальный депутат из Чехова, кандидат от партии «Яблоко» Николай Дижур, первый секретарь комитета Московского областного отделения политической партии «Коммунисты России» Владимир Рязанов.

В Подмосковье в единый день голосования будет открыто порядка 4,2 тысячи УИК (участковых избирательных комиссий).