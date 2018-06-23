РИАМО - 23 июн. Столичные спасатели вытащили тонущего мужчину из Борисовских прудов, пострадавший был в сильном алкогольном опьянении, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.
«Южный административный округ. Спасение на Борисовских прудах, зона ответственности станция «Борисовская». В 16:20 во время патрулирования спасатели увидели тонущего мужчину доставили его на станцию», - сказал собеседник агентства.
По его словам, мужчина 1984 года рождения находился в сильном алкогольном опьянении.
«Мужчина не нуждается в медицинской помощи, в настоящий момент спасатели вызвали полицию», - заключил он.
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