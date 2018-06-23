РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 июн. В подмосковном Королеве состоялся фестиваль, посвященный Международному дню йоги, инструкторы рассказали жителям города о разных направлениях йоги и научили некоторым упражнениям, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Открытый фестиваль, посвященный международному дню йоги, прошел в субботу в зеленой зоне у Мемориала Славы в центре города.

«Гостей фестиваля познакомили с разными направлениями йоги, а также с ее древнерусским аналогом – славянской гимнастикой. Инструкторы клуба «Аура» не только рассказали жителям Королева о йоге, но и показали, как выполнять упражнения», - сказал организатор фестиваля.

Также перед гостями фестиваля выступили участницы школы танца «Ганготри», которые исполнили традиционные индийские танцы, а также украсили всех желающих узорами мехенди (индийская роспись тела хной).