РИАМО - 23 июн. В Савеловском районе на севере Москвы прошел град размером с крупную горошину, осадки сопровождались раскатами грома, передает в субботу корреспондент РИАМО.

Стихия разбушевалась на севере столицы около 17:00 в субботу. Информации о пострадавших нет, также ничего не известно о поваленных деревьях и поврежденных автомобилях.

Сразу после того, как прошел град, начался сильный дождь с ветром. Все это продолжалось около 15 минут, потом тучи растянулись и выглянуло солнце. Теперь во дворе настоящее лето.

Ранее дежурный синоптик центра погоды «Фобос» сообщил, что в субботу в некоторых районах Москвы может выпасть до 15 миллиметров осадков, что составляет порядка 20% от месячной нормы осадков в июне.