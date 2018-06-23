РИАМО – 23 июн. Нападающий сборной Перу по футболу и московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан получил травму головы на тренировке национальной команды, передает в субботу РИА Новости.

Перуанцы готовятся к заключительному матчу группового этапа чемпионата мира против австралийцев, который пройдет в Сочи 26 июня.

«Фарфан на тренировке столкнулся с партнером по команде и потерял сознание», - говорится в сообщении.

Футболист прошел обследование в клинике в Москве. Нападающий пока остается в больнице в качестве меры предосторожности.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.