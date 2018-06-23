РИАМО - 23 июн. Гроза с сильными порывами ветра до 18 метров в секунду ожидается в субботу в Подмосковье, жителям рекомендовали не купаться в водоемах в это время, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в сроке с 16:30 23 июня и до конца суток по Московской области местами ожидается дождь, гроза, возможен град. При грозе усиление ветра порывами 13-18 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Главное управление МЧС России по Московской области предупреждает, что безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон – туалеты, коридоры, встроенные шкафы; на улице не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий.

При грозе не стоит прятаться под деревьями, а также купаться в водоемах. По возможности не следует выходить из дома и держаться подальше от окон.

В Подмосковье и Москве в субботу объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы, сильных порывов ветра и высокой пожароопасности.