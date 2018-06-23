РИАМО - 23 июн. В столице с 14 по 23 июня прошло шесть матчей чемпионата мира по футболу, их посетили более 366 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы агентства «ТурСтат».

«В Москве шесть матчей мундиаля увидели 366,603 тысячи зрителя (или 61,1 тысячи в среднем за матч), а всего в 11 городах России – 1,27 миллиона человек», - говорится в сообщении.

В субботу на стадионе «Спартак» матч между сборными Бельгии и Туниса увидели 44,19 тысячи зрителей. Встреча закончилась со счетом 5:2 в пользу Туниса.

Также на стадионе «Спартак» по 44,19 тысячи зрителей было 16 июня на матче Аргентина - Исландия, и 19 июня на игре сборных Польши и Сенегала.

На стадионе «Лужники» по 78,11 тысячи зрителей присутствовало 14 июня на матче открытия между Россией и Саудовской Аравией, 17 июня на игре Германия - Мексика, а также 20 июня на встрече сборных Португалии и Марокко.

Москва лидирует у зрителей матчей ЧМ-2018. В первую тройку по числу зрителей также входят Санкт-Петербург и Сочи.

В Санкт-Петербурге на трех матчах ЧМ-2018 присутствовали 191,484 тысячи человек (в среднем 63,828 тысячи за матч), а в Сочи на двух матчах было 87,123 тысячи человек (в среднем 43,562 тысячи человек за матч).

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.