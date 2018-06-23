РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 июн. Футбольный клуб «Чайка» из Королева в выездном матче победил команду «Олимпик» из Мытищ со счетом 2:0, матч прошел в рамках седьмого тура группы «Б» чемпионата Подмосковья среди мужских команд, сообщается на сайте Федерации футбола Московской области.

Матч прошел в субботу на стадионе «Торпедо» в Мытищах, игру посетило около 50 зрителей.

«Голы в составе команды «Чайка» забили Михаил Каретников и Тимофей Быкове. Ворота команды «Чайка» защищал Александр Дементьев, ФК «Олимпик» – Александр Ермаков», – говорится в сообщении.

После семи игр ФК «Чайка» занимает первое место в турнирной таблице, одержав шесть побед. Следующий матч футболисты проведут 18 августа. «Чайка» сыграет в подмосковном поселке Запрудня против местной команды «Антей».