РИАМО - 23 июн. Мировой сбой в автоматизированной системе регистрации пассажиров не повлиял на работу аэропортов «Шереметьево» и «Жуковский», сообщили РИАМО в субботу представители пресс-служб воздушных гаваней.

Ряд авиакомпаний по всему миру, в том числе и в «Домодедове», в субботу испытывал проблемы с обслуживанием пассажиров из-за сбоя в одной из автоматизированных систем регистрации. Сбой устранили. На время сбоя аэропорт «Домодедово» предоставил авиакомпаниям собственную систему регистрации.

«У нас все работает без сбоев, проблема нас не затронула. Регистрация проходит без проблем», - сказал представитель пресс-службы аэропорта «Жуковский».

В свою очередь сотрудник пресс-службы аэропорта «Шереметьево» отметил, что работа осуществляется в штатном режиме.

«Никакого сбоя в регистрации не было, все работает в штатном режиме», - добавил собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщали, что сбой произошел в международной системе SITA.

SITA - швейцарская многонациональная информационная организация, представляющая телекоммуникационные и IT-услуги в авиационной отрасли. Основана в 1949 году.