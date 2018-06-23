РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июн. В подмосковном Подольске в субботу прошел Летний кубок городского округа по рыбной ловле, победила команда Дубровиц, которая всей командой тянула сома весом 6 килограммов, сообщил «РИАМО в Подольске» главный судья соревнований Александр Сотников.

«Летний кубок по рыбной ловле прошел 23 июня в культурно-рыболовном хозяйстве «Берег» в деревне Мешково бывшего Подольского района, ставшего частью Троицкого административного округа Москвы. В командном первенстве приняло участие 40 любителей рыбной ловли. Победный кубок и первое место достались команде Дубровиц, в которой Юрий Шамрило поймал самую большую рыбу - сома весом 6 килограмм 200 грамм, которого тянули всей командой в течение 15 минут», – сказал Сотников.

По его словам, второе место у команды «Жарково Сити». Призовую тройку замкнула команда деревни Луковня. Победа присуждалась по весу всей выловленной рыбы. Победители и призеры получили кубки, грамоты и призы. Ловили в основном карпа, использовали поплавочные удочки. Состязания проходили при поддержке местного отделения партии «Единая Россия».