РИАМО - 23 июн. В субботу в некоторых районах Москвы может выпасть до 15 миллиметров осадков, что составляет порядка 20% от месячной нормы осадков в июне, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

В ряде московских районов в субботу днем идет ливень.

«В каком-то месте Москвы может вообще ничего не выпасть, а в каком-то месте может выпасть и 10-15 миллиметров», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что никаких экстраординарных ливней в Москве и Подмосковье в субботу не ожидается.

Норма осадков в июне составляет 75 миллиметров.