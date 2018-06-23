РИАМО - 23 июн. Российская и японская стороны заключили совместный меморандум о сотрудничестве, сообщает Газета.ru.

Документ был подписан на заседании по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству. Японскую делегацию возглавляет министр экономики и член верхней палаты парламента страны Хиросигэ Сэко.

«Начали с совместного заседания нашего Консультативного совета и японского Дискуссионного клуба, подписали совместный меморандум о сотрудничестве», - заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.