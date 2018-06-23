РИАМО - 23 июн. На стадионе «Спартак» завершился матч чемпионата мира по футболу Бельгия-Тунис со счетом 5:2.

Среди бельгийцев в первом тайме забили дважды Эден Азар и дважды Ромелу Лукаку, еще один мяч забил вышедший на замену Миши Батшуайи.

В составе Туниса мячи забили Вахби Хазри и Дилан Бронн.

Болельщики на стадионе радуются победе игроков сборной Бельгии. Тунис лишился шанса выйти в плей-офф чемпионата мира по футболу.

Этот матч оказался самым результативным на текущем чемпионате мира по футболу.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.