РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 23 июн. Власти подмосковного Дзержинского планируют установить памятник героям локальных войн, уже разработан эскиз.

«В администрацию города (Дзержинского - ред.) обратилась инициативная группа жителей, участников локальных войн с просьбой об установке памятника «Павшим и живым героям локальных войн». Советом депутатов уже утвержден эскиз будущего памятника», - написал в своем Instagram-аккаунте глава городского округа Виталий Панаморенко.

Памятник будет выполнен в виде плиты, на которой будет сидеть солдат. Рядом с ним будет скала, на которой разместят раскинувшего крылья орла.

Сейчас власти решат, где будет установлен памятник. После этого разработано проектное решение, в котором укажут сроки установки.