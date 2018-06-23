РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июн. В субботу в молодежном центре «Максимум» Подольска прошел фестиваль джазовой музыки «ДжазФест», посвященный Дню молодежи, среди вокалистов лучшей стала Полина Юденок, среди музыкантов–инструменталистов Дмитрий Панасюк, сообщил «РИАМО в Подольске» директор молодежного центра «Максимум» Михаил Жученко.

В МЦ «Максимум» 23 июня состоялся фестиваль джазовой музыки «ДжазФест», посвященный Дню Молодежи. Организаторами фестиваля выступили МЦ «Максимум» и Региональная общественная организация культурно-нравственного воспитания молодежи «Троя». В фестивале приняли участие молодые подольские музыканты, вокалисты и инструменталисты. Они исполнили композиции, популяризированные в свое время Эллой Фицджеральд, Луи Армстронгом и другими классиками джаза. Прозвучала «Summertime» — колыбельная Клары из оперы «Порги и Бесс» Джорджа Гершвина, а также популярный шлягер «I Got Rhythm» его сочинения.

«Подвели итоги фестиваля и решили сделать его традиционным. Первое место у Полины Юденок, воспитанницы творческого объединения «SingWell». Она исполнила джазовые стандарты «I Got Rhythm» и «Autumn Leaves»; II место у представителя творческого объединения «Свои» Натальи Смирновой, в исполнении которой прозвучали композиции «Summertime» и «Весь этот джаз»; III место заняла Анна Барьянова. Приз зрительских симпатий получила яркая вокалистка Наталья Громова с композициями «Perhaps» и «Sway»», - сказал Жученко.

По его словам, в номинации «музыканты–инструменталисты» первое место занял Дмитрий Панасюк, исполнивший три композиции, в том числе «What a Wonderful World» Луи Армстронга, а также заглавную композицию к фильму «Розовая пантера» Генри Манчини.

На фестивале должен был выступить легендарный джаз-оркестр «Мелодия» ДК имени Карла Маркса под руководством Константина Моисеева, но сам руководитель не смог присутствовать из-за болезни. Он пообещал посетить фестиваль в следующий раз.

В жюри вошли джазовый музыкант, основатель джазового движения горокруга Владимир Богатов; преподаватель джазового пения, руководитель творческого объединения «SingWell» МБУРМ МЦ «Максимум» Екатерина Гуцал; президент региональной общественной организации культурно-нравственного воспитания молодежи «Троя» Артур Троицкий; начальник отдела развития молодежных проектов и взаимодействия с молодежными общественными организациями Анжелика Полюхович.

Молодежь напутствовал ответственный по работе с молодежью в Подольском благочинии настоятель Георгиевского храма Городского округа Подольск священник Александр Никитин.