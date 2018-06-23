РИАМО - 23 июн. В новой Москве экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра эвакуировал в медучреждение мужчину, получившего ожоги, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

По его словам, экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел на Остафьевскую улицу, дом 9, откуда забрал мужчину с термоожогами

«Экипаж эвакуировал пострадавшего в лечебное учреждение Москвы», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в полете пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада.