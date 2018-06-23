РИАМО - 23 июн. Власти Москвы призывают болельщиков выбрать альтернативные места просмотра матча Россия - Уругвай и не посещать фан-зону у здания МГУ 25 июня, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента спорта и туризма.

Фестиваль болельщиков FIFA в Москве пользуются неимоверной популярностью у гостей и жителей столицы. Ежедневно на площадку на Воробьевых горах приходят десятки тысяч посетителей. В целях комфортного и безопасного пребывания болельщиков организаторы вынуждены частично или полностью перекрывать вход на площадку в дни проведения особо рейтинговых матчей.

«Закрытие фан-феста серьезно огорчает тех, кто планировал поболеть за свою любимую сборную бок о бок с ликующими болельщиками из разных стран мира. Для того, чтобы гарантированно увидеть долгожданный матч, мы советуем искать в Москве альтернативные площадки для просмотра игр мундиаля», - сказал руководитель департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев.

Он добавил, что многие москвичи и гости столицы уже отдают предпочтение именно этому беспроигрышному варианту – просмотру футбольных противостояний в барах и ресторанах. В этом случае не приходится думать о том, чтобы приехать за 2-3 часа до начала игры, нет очередей за напитками и едой, а атмосфера единения и накал страстей ничуть не уступает фан-зонам под открытым небом.

Увидеть прямые трансляции чемпионата мира по футболу можно во многих популярных местах Москвы. Среди них наиболее заметные это бар «Стрелка» (около 1,5 тысяч мест), стейк-хаус «Эрдала» (около 1 тысячи мест).

«Помимо ресторанов, в столице матчи ЧМ-2018 можно посмотреть в музее Москвы. Кроме того, одно из наиболее экзотичных мест для публичного просмотра матчей организовано на Московском ипподроме. Трансляции организованы и национальными федерациями футбола. Так, в Гостином дворе недавно торжественно открылся Дом Мексики, который готов принять более 5 тысяч болельщиков», - перечисляется в материале.

Многие ТЦ для привлечения новых клиентов также организовали зоны публичного просмотра матчей, которые призваны разнообразить процесс шоппинга, среди них - «Мега Теплый Стан», «Авиапарк», «Метрополис», «Ривьера», «Парк Хаус», «Афимолл».

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA-2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.