РИАМО - 23 июн. Первый тайм матча чемпионата мира по футболу на стадионе «Спартак» в Москве между сборными Бельгии и Туниса закончился со счетом 4:1.

В составе бельгийцев отличились Эден Азар (6-я минута, пенальти) и дважды Ромелу Лукаку. На голы Бельгии Тунис смог ответить мячом Дилана Бронна. Четвертый гол у бельгийцев забил уже отличившийся в игре Азар в добавленное время.

В случает проигрыша Тунис лишится шанса выйти в плей-офф чемпионата мира по футболу.

Также в субботу на стадионе «Ростов Арена» пройдет матч чемпионата мира по футболу между командами Республики Корея и Мексики, а «Стадион Фишт» в Сочи примет сборные Германии и Швеции.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.