РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июн. В Нескучном парке Подольска в субботу открылся фестиваль пива и еды, на нем можно попробовать около сотни разных сортов пива, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

«Фестиваль пива и еды «Хмель Fest» открылся в субботу (23 июня - ред.) с концертной программы подольских исполнителей. Он будет проходить 23 и 24 июня в Нескучном парке. Гостей ждет шоу-программа и Dj SET, около ста сортов пива от лучших пивоваров и вкусные блюда от шеф-поваров города. Пройдет розыгрыш 20 литров пива», - сказал организатор фестиваля.

По его словам, вход на территорию парка свободный. Дегустировать пиво можно бесплатно. Нескучный парк находится на улице Февральская, 65.