РИАМО - 23 июн. Выпускники Московского президентского кадетского училища получили в субботу аттестаты о среднем общем образовании, их поздравили с окончанием училища и пожелали стремиться к высоким целям, говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

В субботу статс-секретарь – заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Захаркин поздравил выпускников с окончанием Московского президентского кадетского училища имени Шолохова войск Национальной гвардии РФ. В мероприятии приняли участие советник мэра Москвы Владимир Зотов, Герой Российской Федерации Сергей Липовой, учителя и родители кадет.

«От имени - главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора Васильевича Золотова, от всего руководства Росгвардии поздравляю вас с этим великолепным праздником. Стремитесь только вперед к самым высоким целям, ставьте перед собой самые прекрасные и светлые задачи, а главное - всегда оставайтесь настоящими гражданами нашей великой страны берегите и любите ее», - сказал Захаркин.

Кадетам вручили аттестаты о среднем общем образовании, а шести выпускникам– медали «За особые успехи в учении». Большинство кадет решили стать офицерами, и каждый второй будет поступать в военные институты войск национальной гвардии.

Перед воспитанниками и гостями выступили выпускники с песней «В Росгвардии служить» в сопровождении духового оркестра училища, а также заслуженный артист России Дмитрий Дунаев. В числе лучших выпускников России кадеты Росгвардии приглашены на выпускной вечер в Государственный Кремлевский дворец.