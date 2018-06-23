РИАМО - 23 июн. В московских аэропортах «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» днем в субботу отменили и задержали свыше 40 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в аэропорту «Внуково» шесть рейсов задержали, один отменили. В «Домодедове» задержаны 24 рейса, один отменен. В «Шереметьеве» задержали 10 рейсов.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмененных и задержанных рейсов нет.

В субботу в Москве и Подмосковье местами пройдут дожди, возможны грозы, максимальная температура воздуха составит плюс 30 градусов.

В Подмосковье и Москве в субботу объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы, сильных порывов ветра до 17 метров в секунду и высокой пожароопасности.